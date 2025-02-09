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لبنان

جعجع يلتقي وزراء حزب القوات غداً

Lebanon 24
09-02-2025 | 12:41
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يعقد رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع في معراب الاجتماع الأول مع وزراء حزب "القوات اللبنانية" يوسف رجي (وزير الخارجية)، جو صدي (وزير الطاقة)، جو عيسى الخوري (وزير الصناعة) وكمال شحادة (وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي)، عند الساعة 12,45 من بعد ظهر يوم الإثنين 10 شباط.
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