جعجع يلتقي وزراء حزب القوات غداً

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يعقد رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع في معراب الاجتماع الأول مع وزراء حزب "القوات اللبنانية" يوسف رجي (وزير الخارجية)، جو صدي (وزير الطاقة)، جو عيسى الخوري (وزير الصناعة) وكمال شحادة (وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي)، عند الساعة 12,45 من بعد ظهر يوم الإثنين 10 شباط.