الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:



"ستقوم وحدات من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات، من تاريخ 10 / 2 / 2025 لغاية 12 / 2 / 2025 ، اعتبارًا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 20.00 من كل يوم، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة" .

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