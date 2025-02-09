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لبنان

ميريام سكاف: كنا بحاجة لعجائب القديسين

Lebanon 24
09-02-2025 | 12:47
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كتبت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف عبر منصة "إكس": "كنا بحاجة لقدرات بتشبه المعجزات، كنا بحاجة لعجائب القديسين حتى نوصل للحظة استقرار سياسي، ومشهد نشوف فيه كل الدولة اللبنانية بكنيسة واحدة جامعة كل الطوائف، مار جرجس وسط بيروت، وبشفاعة مار مارون، وبنتمنى هالمرة ما ينسى الحكام مطالب الرعية، ويمشوا على حكمة السيد المسيح: كلكم اخوة، والكبير فيكم، فليكن لكم خادما".
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