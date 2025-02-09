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لبنان

بين دير عمار والضاحية الجنوبية.. الجيش يوقف 40 شخصا

Lebanon 24
09-02-2025 | 13:35
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت وحدة من الجيش في منطقة دير عمار – الشمال 36 سوريًّا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية.
كما دهمت وحدة أخرى تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية، وأوقفت المواطنين: (ع.ص.ا.)، (ا.ا.)، (ع.ا.)، (ح.ص.)، لاتجارهم بالمخدرات وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة منها بالإضافة إلى أسلحة حربية.
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سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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