بسبب استلام مشروع أعمال صيانة.. إقفال نفق العدلية باتّجاه جسر الفيات غدا

Advertisement

صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة مـا يلــي: "الساعة 13:15 من تاريخ 10-2-2025 سيتمّ استلام مشروع إنارة وصيانة نفق العدلية المموّل من البنك الألماني للتنمية. في هذه المناسبة سيجري إقفال النفق المذكور (المسلك القادم من المتحف باتّجاه جسر الفيات) بحيث سيتحوّل السير إلى جانبَي النفق فوق الجسر، طيلة مدّة استلام المشروع.لذلك يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبعلامات السير الموضوعة في محيط المحلّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".