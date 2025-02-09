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مقدمة تلفزيون "أل بي سي"إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها , وإذا أثبت وزراء الحكومة فرداً فرداً, ومعهم الحكومة مجتمعة أن ولاءهم سيكون للبنان وحده, يكون عهد ٌجديد فتح في البلد. عهدٌ لن يتوقف عند أعوام جوزاف عون الرئاسية الستة, بل سيمتد لعهود كثيرة مستقبلاً.يعرف وزراءُ حكومة نواف سلام أن مهامهم إصلاحية ٌ وإنقاذية, تماماً كما يعرفون أن عملهم سيكون تحت أنظار دول اللجنة الخماسية, وتحديداً الدولُ الفاعلة فيها, أي الولايات المتحدة, فرنسا والسعودية, وهي كلها طالبت بأن لا يكون الوزراء ُحزبيين، وأن لا يكونوا متورطين سابقاً في الفساد أو قد يتورطون مستقبلا به, وأكدت أن عملهم هذا سيشكل بَوصلة البلد. فإما ينجحون, فتتقدم الحلول وما يتبعها من إستثمارات ٍ عربية أولا ًودولية ثانياً, وإما يتلاعبون أو يفشلون, فيدور البلد في الفراغ القاتل.الوزراء يُفترض أنهم يدركون كل ذلك, تماماً كما رئيسُ الجمهورية ورئيس الحكومة, ولكن يبدو أن أغلبية الاحزاب لم تفهم الرسالة بعد.منها من إحتفل بإنتصار ِ تسميته وزراءه, منها من يستدعيهم لصورة ٍ جماعية تُثبت قوته, ومنها من يوزع سيَرهم الذاتية. إنها سَكرة الاحزاب المنفصلة عن الواقع. فما تغيَّرَ في لبنان أكبرُ من الاحزاب نفسها ورؤسائها و مناصريها وهو مرتبط بإستعادة الدولة من قبضة الزعماء.ونحن اليوم أمام فرصة أخيرة, وتحديات ٍ كبيرة تبدأ بالبيان الوزاري، تطبيقُ القرار 1701 وإنسحاب إسرائيل من لبنان, الإصلاحاتُ الداخلية وصولاً الى ما يجري في الشرق الاوسط.شرقٌ تتسارع فيه التطورات المرتبطة بإتفاقيات إبراهام والضغوط ِالاميركية, وتقف فيه الدول العربية خلف السعودية, التي أكدت مجدداً اليوم أن السلام لن يتحقق الا بحل سلمي ركيزته قيام ُدولتين.الموقف العربي الموحد جاء قبل أيام من قمة أميركية أردنية الثلثاء في واشنطن , وقبل السابع والعشرين من شباط, تاريخ ِ القمة العربية الطارئة التي دعت اليها مصر لمناقشة التطورات الخطيرة للشرق الاوسط.إنها حقيقة ُما يحصل من حولنا, وهي يُفترض أن تجعلنا نخجل من إنتصارات ٍ محلية ٍ وهمية, في منطقة تشهد مواجهات كبرى.************مقدمة تلفزيون "أن بي أن"بعدما ولدت الحكومة ببركات مار مارون جمع شفيع الطائفة المارونية اليوم العائلة الرئاسية بنصابٍ مكتمل عَكَسَ عودة الحياة إلى الإنتظام العام. وإذ تمنى راس الكنيسة المارونية نجاح الحكومة في عملها أكد أن جميع وزرائها واعدون. فبعد شهر على انتخاب رئيس الجمهورية وفي اليوم السادس والعشرين للتكليف ابصرت أُولى حكومات العهد النور حاملةً الرقم 78 منذ الإستقلال و21 بعد الطائف.آمال كبيرة معقودة على "حكومة الإصلاح والإنقاذ" والتعويل هو على جدية عملها لكي تكون الأفعال على مستوى الآمال. أما حسابات الربح والخسارة والحصص والأوزان وتوزيع الحقائب فلم تعد تجدي الآن إذ إن مهامَّ كبيرة أمام الحكومة ليس أقلَّها معالجةُ تداعيات العدوان الإسرائيلي وطَرْقُ باب الإصلاحات المطلوبة على غير مستوى.ومع صدور مراسيم التشكيل العين على البيان الوزاري للحكومة الذي ستُشكَّل لجنةٌ لصياغته في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد غد الثلاثاء في القصر الجمهوري. أما الخطوة اللاحقة فستكون سعي الحكومة لنيل ثقة مجلس النواب على اساس بيانها لينطلق قطار العمل بالتعاون بين الجميع. وإذا كان الإستحقاق الحكومي قد تحقق فإن العين على استحقاق جنوبي سقفُهُ الثامنَ عشرَ من شباط الموعدِ الأقصى الواجب خلاله انسحاب قوات العدو الإسرائيلي من الأراضي الجنوبية المحتلة. هذا الأمر يفترض أن تبحثه نائبة المبعوث الرئاسي الأميركي للشرق الأوسط (مورغان أورتيغوس) في تل أبيب التي انتقلت إليها من بيروت. في العاصمة اللبنانية كانت قد سمعت كلاماً صريحاً إلى أقصى الحدود من عيار: إسرائيل شرٌّ مطلق وهو واحد من مبادىء الإمام السيد موسى الصدر. كما تبلغت مطلباً جامعاً بأن تؤدي واشنطن دورها كضامن لاتفاق وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل لسحب قواتها من الأراضي اللبنانية بحلول الثامن عشر من شباط.على أنه على مرمى تسعة أيام من هذا التاريخ واصل الجيش اللبناني انتشاره في المناطق الحدودية وآخرُهُ اليوم في رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان.من الجنوب اللبناني إلى الجنوب الفلسطيني حيث انسحبت قوات الإحتلال بشكل كامل من محور نتساريم في قطاع غزة في إطار تفاهمات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. هذه الخطوة رأت فيها المقاومة الفلسطينية استكمالاً لفشل أهداف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني. أما المرحلة الثانية المرتقبة من الإتفاق فقد حملت وفد التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة ولكن من دون صلاحيات.وبالتزامن مع الطروحات والمخططات الأميركية والإسرائيلية وأخطرها مشاريع التهجير من غزة أعلنت مصر أنها ستستضيف قمة عربية طارئة في السابع والعشرين من الشهر الحالي.*************مقدمة تلفزيون "أو تي في"في عيد مار مارون، سلطة سياسية مكتملة للمرة الأولى منذ سنوات:رئيس جمهورية يحتفل بالشهر الأولى على دخوله إلى قصر بعبدا، ورئيس حكومة يحتفي باليوم الأول على تأليف حكومة الحزبيين المقنعة، بدليل إضافي اليوم هو دعوة الإعلام إلى لقاء يعقد غداً في معراب بين سمير جعجع ووزراء حزب القوات اللبنانية، وفق النص الحرفي للدعوة الموزعة من إعلام القوات.أما رئيس مجلس النواب، الذي يستقبل العهد الرئاسي الخامس وهو في سدة الرئاسة الثانية، عدا ثلاث فراغات رئاسية، فيبدو الأكثر ارتياحاً، بعدما تمكن من فرض شروطه على العهد وحكومته الأولى، حيث سمى الثنائي الشيعي وزراءه الخمسة، واحتفظ بالميثاقية سلاحاً يُستخدَم عند الضرورة، على عكس كل شعارات المشكّلين، وعنتريات بعض التغييريين، والسقف المرتفع للقوات، التي عادت وقبلت بكل ما أعلن رئيسها ونوابها ومسؤولوها على مختلف المسؤوليات، رفضه بالمطلق.في عيد مار مارون، اكتملت السلطة إذاً. أما الدولة، فلن تكتمل طالما الدستور ممزق والميثاق مخروق والإصلاح حبر على ورق أو وعد في هواء.أما في الأيام المقبلة، فالموعد مع أكثر من استحقاق:أولاً، النقاش في البيان الوزاري، ومصير ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة.ثانياً، عودة سعد الحريري في الرابع عشر من شباط، وما قد تعني بالنسبة إلى نواب حاليين كثيرين إذا كانت نهائية.ثالثاً، تشييع السيدين الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين في الثالث والعشرين من شباط، وما سيؤشر إليه على مستوى حضور الطائفة الشيعية السياسي في لبنان، ومصير الصراع اللبناني-الإسرائيلي بعد انتهاء مهلة الانسحاب في الثامن عشر من الجاري.*************مقدمة تلفزيون "أم تي في"حكومة الانقاذ والاصلاح التي وُلدت بشفاعة القديس مارون، ظهرت على اللبنانيين للمرة الاولى في قداس عيد مار مارون. فعدد كبير من الوزراء الجدد جاء ليحتفل مع رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني بالعيد، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة. انها صورة جامعة ومعبّرة افتقدها اللبنانيون منذ ثلاث سنوات. وابعد من الصورة والتهاني، فان التحدي الصعب يبدأ من يوم الثلثاء، مع الاجتماع الاول الذي تعقده الحكومة. فهل تتمكن من البدء بانتشال البلد من جهنم الذي وصل اليه؟ بمعزل عن النتائج التي لن تظهر قبل اسابيع عدة، فان الحكومة تأسيسية على الصعيد السياسي بكل معنى الكلمة. فللمرة الاولى منذ الطائف في العام 1989 تتشكل حكومةٌ لا يكون فيها لفريق الممانعة وازلامه واعوانه الاكثرية الموصوفة. كذلك للمرة الاولى منذ تفاهم الدوحة في العام 2008 تتشكل حكومة لا يكون فيها لفريق الثامن من آذار الثلثُ المعطل. كذلك للمرة الاولى لا يملك ثنائي امل- حزب الله القدرة على تعطيل الحكومة ميثاقيا عبر التحكم بقرار جميع الوزراء الشيعة. وهذه الامور الثلاثة غير مستغربة بعد تحولاتٍ استراتيجية ثلاثة حصلت في لبنان والمنطقة. التحول الاول حرب غزة، الثاني حربُ الاسناد ونتائجُها المدمرة على حزب الله ، والثالث انهيار النظام السوري . وقد لا يكون من الصدف ان حكومة سلام تشكلت في الثامن من شباط، اي بعد شهرين تماما على هروب بشار الاسد وفراره الى روسيا. اذا، حكومة سلام هي حكومة التوازنات الجديدة في لبنان والمنطقة، لكنها مع ذلك تحافظ على التوازن الوطني ولا تلغيه. فهل تستطيع حكومة العهد الاولى ان تستكمل عملية تحرير لبنان من قبضة حكم الملالي في طهران واخراجِه من فم التنين الايراني الذي يتهاوى في كل المنطقة؟ البداية من كاتدرائية مار جرجس حيث تكامل رونق العيد مع اكتمال العقد الدستوري للمؤسسات، ومع امنياتٍ وزارية للعهد الجديد.*************مقدمة تلفزيون "المنار"أحد الجنوب كان ثلاثي التحرير ، رب ثلاثين ، طلوسا ، وبني حيان عادت الى حضن الوطن برغم ما أصابها من جراح على يدي أرذل الخلق، عادت لتكشف عن فصل آخر من ملاحم أهل ألارض.وأحد بيروت كان ثلاثي الحضور في عيد مار مارون ، الرئيس جوزاف عون ، والرئيس نبيه بري ، والرئيس نواف سلام ومعظم الوزراء الجدد شاركوا في القداس وسط بيروت على نية قيامة لبنان ، فهل يتعظ البعض ، ويقلع عن معارك وهيمة خاسرة افتعلها على الرقم خمسة ، ليلتزم الجميع صف الوطن الواحد ويباشروا العمل من أجل حماية لبنان ونهوظة من جديد.فالتحديات الاقتصادية والاجتماعية كبيرة ، والامنية أكبر من الجنوب الى الشرق حيث اُعطي الجيش اللبناني الاوامر بالرد على مصادر نيران مسلحين تستهدف الاراضي اللبنانية بالاتكال على الله وهمة جيشه لا على مدعي الالوهية وفق فتوى ما يسمى بالداعية الاميركية القسيسية “باولا وايت” التي عينها الرئيس الاميركي دونالد ترامب مسؤولة عما اسماه ادارة مكتب الايمان في البيت الابيض. ووايت هذه كانت أصدرت واحدة من أشد الفتاوى سوادا لمصلحة البيت الابيض حينما قالت لا يجوز معارضة الرئيس ولي الامر ، ومن يعترض على الرئيس ترامب فهو يعترض على الله.وعودة على بدء، فان ولاة الارض الحقيقين هم الذين حرروها في جنوب لبنان حيث اعلن الجيش في بيان أن وحداته العسكرية تتابع تنفيذ اعمال المسح الهندسي وفتح الطرقات داخل البلدات الثلاث التي تحررت اليوم، وكذلك في قطاع غزة حيث اضطر الجيش الصهيوني ورغم انفه على الخروج من محور نتساريم الذي كان يقسم القطاع الى شطرين. والتعليق لمتسولي مال وسلاح ترامب في كيان العدو الصهيوني الذين اختصرهم الاعلام العبري بالقول: ان الانسحاب من نتساريم يعني فقدان إلانجازات العسكرية للحرب بشكل نهائي.**************مقدمة تلفزيون "الجديد"بحدودٍ نارية جنوباً وبقاعاً، ينطلقُ مِسبارُ حكومةِ العهد الذي لا يَملِكُ من المواجهة سوى النوايا الطيبة والسِيرةِ المتمكنة لوزراءَ نالوا ثقةَ العالم قبل نيلِها في مجلسِ النواب حكومةٌ "24 قيراط"، صِيتُها الواردُ على سِجلاتِ نفوسِها يؤهّلُها لتقليعةٍ من دونِ انزلاقاتٍ وحواجزَ ظرفيةوقد تجاوزَ رئيسُها نواف سلام مَطباتٍ كانت موضوعةً في طريقِه كأفخاخ، وخَرجَ سالماً مُكلَّفاً نَقْلَ الادارة الى مرحلةِ التعافي تحت عنوان حكومة الاصلاح والانقاذ والاخلاق كميزة مضافة.وفيما حَرَصَ الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام على التأكيدِ ان هذه الحكومة لا تَضُمُّ حزبيين وَضَعَ رئيسُ حزبِ القوات سمير جعجع الاختامَ الحزبية على اربعةِ وزراء، واستدعاهم الى اجتماعِ اول في معراب يومَ غدٍ الاثنين مستبِقاً جلسةَ التعارفِ الوِزارية الرسمية.. وواضعاً على حقائبِهم دَمغةً قوّاتية وقبلَ صورتِها التَذكارية في بعبدا، وَقفتِ الدولةُ في صورةٍ بهية اليوم.. وازدانت بها المدينةُ ووسَطُها وكنيستُها في قداس مار مارون رؤساءُ جُمهورية ومجلسِ نواب وحكومة، ووزراءُ ونوابٌ وقياداتٌ أمنية أَحيوا عيدَ شفيعِ الطائفةِ المارونية بنيّاتٍ خلفيّة عن كلِ الطوائفِ اللبنانية، والصلاةِ لسرعةِ شفاءِ البلادِ الخارجةِ من حربٍ الى عدمِ يقينٍ بالسلم ويُبدي المسؤولونَ اللبنانيون خَشيتَهم من رفضِ اسرائيل الالتزامَ بمهلةِ الثامن عشَر من شباط فبراير وبهدفِ استطلاعِ الانسحاب وَصلت نائبةُ المبعوثِ الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس الى تل ابيب.. وأجرت محادثاتٍ مع وزيرِ الخارجية الإسرائيلي جدعون.وبعد ان اعتلت اورتاغوس صاروخا من الجنوب وادلت بمواقف تخرق السيادة في القصر الجمهوري، ارتكبت المندوبة الاميركية استفزازا ثانيا عندما اعلن الاعلام الاسرائيلي عن اصطحابها من تل ابيب الى جنوب لبنان برفقة وزير الحرب الاسرائيلي يسرائيل كاتس.في وقتٍ اعلن جيشُ الاحتلال انه يتّجهُ نحوَ الانسحابِ الكامل من القطاعِ الشرقي الحدودي، من دونِ توضيحٍ عن تمركُزِه في نِقاطٍ اخرى وعلى الفور انتشر الجيشُ اللبناني في بلدات رب ثلاثين وبني حيّان وطلوسة-مرجعيون في القطاع الشّرقي لكنّ الجيش كان يخوضُ َمعارك على جبهاتٍ اخرى، معَ تجدّدِ الاشتباكات عندَ الحدودِ اللبنانية السورية والجيشُ الذي أَصدر بالامس الأوامرَ للوَحداتِ العسكريّة بالرّدِ على مصادرِ النيران التي تُطلَقُ من الأراضي السورية وتستهدفُ الأراضيَ اللبنانيّة، تَعامَلَ اليومَ معَ الاعتداءاتِ السورية بالاسلحةِ المناسبة.. اذ تَكرّرت عملياتُ اطلاقِ القذائف على مناطقَ لبنانيةٍ محاذيةٍ للحدودِ الشرقية وطالت قُرىً مأهولة ومدارس ومراكزَ عسكريةً للجيش اللبناني بعدَ اعتداءاتٍ على الامنِ العام هذه الحدودُ الملغومة بالاهداف تُواجِهُ العهدَ وحكومتَه كبندٍ طارئ يُضافُ الى قلقِ الحدودِ الجنوبية ونوايا اسرائيل العدوانية وتتوسّع افكارُ اسرائيل المدمِرة على مستوى المِنطقة والخليج معَ طرحٍ خطير مَرّره بنيامين نتنياهو، مُقترِحاً بسُخرية استخدامَ أراضٍ سعوديةٍ شاسعة غيرِ مُستخدَمة لإقامةِ دولةٍ فِلسطينية لكنّ السعودية حَوّلت سُخريةَ نتنياهو الى قضيةِ رأيٍ عامّ عربي على ارفعِ المستويات وأصدرت ما أُطلقَ عليه "بيان الفجر" الذي لم يَترُك لرئيسِ وزراءِ اسرائيل ايَ نافذةٍ لصباحٍ عربي، وسَدّت عليه معابرَ التسلل لزرعِ الفِلسطينيين في ارضٍ غيرِ ارضِهم وأكدت المملكة ان تصريحاتِ نتنياهو تستهدفُ صرْفَ النظرِ عن الجرائمِ المتتالية التي يرتكبُها الاحتلالُ الإسرائيلي تُجاهَ الفلسطينيين في غزة وما يتعرّضونَ له من تطهيرٍ عِرقي داعيةً الدولَ العربية الى شجبِ موقفِه وإدانتِه، وشددت على أن حقَ الشعبِ الفلسطيني الشقيق سيبقى راسخاً، ولن يستطيعَ أحدٌ سلبَهُ منه مهما طالَ الزمن.وصفّاً واحداً كانت مواقفُ الدولِ العربية تؤيّدُ السعودية وتُدينُ التصريحاتِ الاسرائيلية، على ان تُترجَمَ هذه المواقفُ الى افعال في قمةِ القاهرة في السابعِ والعشرين من الجاري.