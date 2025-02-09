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لبنان

في بعلبك.. اشكال عائلي يتطور الى اطلاق نار

Lebanon 24
09-02-2025 | 15:29
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تطور خلاف عائلي بين ح.ك و طليقته من ال ح في محلة التل الابيض-بعلبك الى تلاسن بحضور شقيقها الذي شهر مسدسه و اطلق النار ما ادى الى اصابة شقيقته في قدمها حيث نقلت الى احد مستشفيات المنطقة للمعالجة.
وعلى الفور حضرت الاجهزة الامنية وفتحت تحقيقا في الحادث فيما فر مطلق النار الى جهة مجهولة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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