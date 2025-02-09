في بعلبك.. اشكال عائلي يتطور الى اطلاق نار

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تطور خلاف عائلي بين ح.ك و طليقته من ال ح في محلة التل الابيض-بعلبك الى تلاسن بحضور شقيقها الذي شهر مسدسه و اطلق النار ما ادى الى اصابة شقيقته في قدمها حيث نقلت الى احد مستشفيات المنطقة للمعالجة.وعلى الفور حضرت الاجهزة الامنية وفتحت تحقيقا في الحادث فيما فر مطلق النار الى جهة مجهولة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".