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لبنان

قتيل وعدد من الجرحى جراء حادث سير مروع في عكار العتيقة

Lebanon 24
09-02-2025 | 16:32
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تسبب حادث سير مروع مساء اليوم في محلة الصايح في بلدة عكار العتيقة، اثر اصطدام سيارة بحائط، بإصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة.



وعلى الفور هرعت فرق الإسعاف إلى مكان الحادث حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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إلا أن الشاب "أسامة العاشق" فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجراحه.
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