قتيل وعدد من الجرحى جراء حادث سير مروع في عكار العتيقة

Advertisement

تسبب حادث سير مروع مساء اليوم في محلة الصايح في بلدة عكار العتيقة، اثر اصطدام سيارة بحائط، بإصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة.وعلى الفور هرعت فرق الإسعاف إلى مكان الحادث حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.إلا أن الشاب "أسامة العاشق" فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجراحه.