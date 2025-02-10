اعتبارات ثلاثة تسهّل عمل" الوزير الجديد"

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قال مصدر مقرب من وزير الإعلام الجديد بول مرقص إن المهمة ستكون سهلة عليه لعدد من الإعتبارات:أولاً: هو صديق منذ عقدين لعدد كبير من الصحافيين والإعلاميين، وله أكثر من ألف إطلالة إعلامية في السياسة والقانون والإقتصاد والعلاقات الدولية .ثانياً : هو من ذوي الخبرة والإختصاص في القضايا القانونية ، وخاصةً كل ما يتعلق بالحريات الإعلامية وكيفية التعاطي مع الجسم الإعلامي والوسائل الإعلامية .ثالثاً: هو مُطلِع عن كثب على معاناة الجسم الإعلامي وشؤون الإعلاميين ، وسيسعى الى تسهيل عملهم ومهامهم وسيعمل على التشريع لصالحهم ولصالح صورة لبنان الإعلامية وللحريات العامة .