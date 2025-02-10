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لبنان

اعتبارات ثلاثة تسهّل عمل" الوزير الجديد"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-02-2025 | 01:15
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قال مصدر مقرب من وزير الإعلام الجديد بول مرقص إن المهمة ستكون سهلة عليه لعدد من الإعتبارات:
أولاً: هو صديق منذ عقدين لعدد كبير من الصحافيين والإعلاميين، وله أكثر من ألف إطلالة إعلامية في السياسة والقانون والإقتصاد والعلاقات الدولية . 
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ثانياً : هو من ذوي الخبرة والإختصاص في القضايا القانونية ، وخاصةً كل ما يتعلق بالحريات الإعلامية وكيفية التعاطي مع الجسم الإعلامي والوسائل الإعلامية . 
ثالثاً: هو مُطلِع عن كثب على معاناة الجسم الإعلامي وشؤون الإعلاميين ، وسيسعى الى تسهيل عملهم ومهامهم  وسيعمل على التشريع لصالحهم ولصالح صورة لبنان الإعلامية وللحريات العامة .
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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