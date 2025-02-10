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لبنان

تحديان اساسيان لـ"التغييريين"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-02-2025 | 02:15
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بعد ان حصل التغييريون على اغلبية اعضاء الحكومة الجديدة، ان كان عبر شخصيات تابعة للثورة او شخصيات اختارها رئيس الحكومة نواف سلام وفريقه، يبدو ان هؤلاء سيخضعون لاول استحقاق سياسي وشعبي خلال الشهر الحالي.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن الاستحقاق الاول هو 14 شباط حيث سيحشد تيار "المستقبل" جمهوره ما سيظهر الشارع السنّي في مكان بعيد عن رئيس الحكومة نواف سلام الذي قرر اختزال السنّة بنفسه في الحكومة.
اما الاستحقاق الثاني فهو تشييع الامين العام السابق لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله ما سيعيد تكريس القدرات الشعبية للاحزاب السياسية في لبنان تمهيدا للانتخابات النيابية المقبلة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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