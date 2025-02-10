Advertisement

لبنان

الخارجية: ندين تصريحات نتنياهو الداعية إلى إقامة دولة فلسطينيّة على الأراضي السعودية

Lebanon 24
10-02-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1318216-638747731635689401.jpg
Doc-P-1318216-638747731635689401.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي: 
 
تُعرب وزارة الخارجيّة والمغتربين عن إدانتها ورفضها الشديدين لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الداعية إلى إقامة دولة فلسطينيّة على الأراضي السعودية، مؤكّدة وقوفها إلى جانب المملكة العربيّة السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يُهدد أمنها، واستقرارها، وسيادتها، ووحدة أراضيها.
Advertisement
 
كما تشدد الوزارة على رفضها أي محاولات لتهجير  الفلسطينين أو توطينهم لا سيما في لبنان. كما تحث للدفع باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينيّة على أساس حلّ الدولتيْن، استنادًا إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة، ومبادرة السلام العربيّة الصادرة عن قمّة بيروت (٢٠٠٢) ممّا يُعزّز السلم والأمن الإقليمي والدولي. 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-02-10
04:42 | 2025-02-10
04:33 | 2025-02-10
04:31 | 2025-02-10
04:29 | 2025-02-10
04:15 | 2025-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24