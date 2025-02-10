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لبنان
إنجاز لبناني جديد.. فيلم "وعد" من الجنوب إلى أبرز مهرجانات بريطانيا
إليانا ساسين - Eliana Sassine
|
Lebanon 24
10-02-2025
|
04:30
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رغم المآسي العميقة التي يعاني منها جيل اليوم، والتحديات المتتالية التي تثقل كاهله ، يثبت شباب لبنان قدرتهم الفائقة على التألق والمضي قدمًا نحو العالمية. فبعد الإنجاز الرائع الذي حققه لاعب التنس هادي حبيب في بطولة "أستراليا المفتوحة"، يأتي الشاب المبدع حسين قانصو ليبهر الجميع بتألقه في مجال الفن، حيث يعرض فيلمه "وعد" في أحد أبرز المهرجانات السينمائية في بريطانيا.
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"وعد": قصة أمل من قلب الحرب
قانصو، ابن العشرين عامًا، طالب في السنة الثانية في الجامعة اللبنانية، متخصص في "السينما والتلفزيون". بدأ رحلته في عالم الإخراج والتصوير من خلال مشروع يعكس مزيجًا من المعاناة والأمل، ليكون تعبيرًا عن شغفه وواقعه.
وفي حديثه لـ "لبنان 24" عن فيلمه "وعد"، قال قانصو: "كانت فكرة الفيلم قد نضجت في وقت كنا فيه جميعًا نعيش حالة النزوح، حيث كانت صور الحرب تهيمن على حياتنا. ومع بداية العودة إلى المناطق التي اضطررنا لمغادرتها إثر الحرب، عقب سريان وقف إطلاق النار، بدأت ألتقط صورًا تروي مشاهد العودة والأمل."
صرخة من الجنوب إلى العالم
وأضاف قانصو: "ثم خطرت لي فكرة تصوير فيلم وثائقي عن هذا الموضوع، خصوصًا وأنني طالب في تخصص "السينما والتلفزيون". كنت قد تأثرت بشكل كبير برؤية الناس الذين فقدوا بيوتهم المدمرة، ورغم ذلك عادوا إليها، وواصلوا حياتهم. ما شجعني أكثر كان إصرار وعزيمة عائلتي، فقد تعرض منزلنا للقصف، ومع ذلك كانت قوتهم لا تُضاهى. حتى بعد الدمار، كانوا يواصلون تنظيف الغرفة الوحيدة التي بقيت صامدة، ليتمكنوا من العيش فيها. هذه المشاهد كانت البداية لفكرة توثيق العلاقة العميقة بين الناس وأرضهم، وخاصة علاقتي الشخصية ببلدتي "الشهابية" الجنوبية.
وأوضح قانصو قائلاً: "قررت أن أنقل من خلال فيلمي معاناة ووجع أهل الجنوب إلى العالم، لأنني شعرت أن هذه القصص تستحق أن تُروى، وأن الألم الذي عاشه هؤلاء الناس يحتاج إلى أن يُسمع. بالنسبة لي، كان الفيلم شكلًا من أشكال المقاومة؛ فكما قاوم أهل الجنوب على مرّ السنين، كان لي نصيبي في المقاومة عبر الفن والتصوير من خلال هذا الفيلم الوثائقي، وجملته الرئيسية كانت: "وعد لضيعة أنجبت الأمل من بين ركام الحجارة."
"وعد" في أحد أبرز مهرجانات بريطانيا
وأضاف: "قررت أشارك الفيلم عبر الإنترنت، ولم أكن أتوقع أن يُقبل في أحد أبرز مهرجانات بريطانيا، خاصة أنه كان الفيلم العربي الوحيد الذي تم قبوله. بالطبع، الفيلم يحمل مواصفات فنية عالية، لكن من الصعب جدًا أن تقبل دولة مثل بريطانيا أفلامًا من هذا النوع."
وأشار قانصو إلى أن أصعب اللحظات التي واجهها أثناء تصوير الفيلم كانت عندما قرروا تصوير مشاهد مع عوائل الشهداء. وقال: "كانت كمية الوجع كبيرة جدًا، ورغم أننا كنا نذهب إليهم لتقديم العزاء والمواساة، إلا أنهم كانوا هم من يواسوننا بصبرهم وألمهم، وهو ما كان له تأثير عميق على نفسي."
وتابع قائلاً: "واجهت أيضًا تحديًا ماديًا كبيرًا في إخراج الفيلم، حيث كان الدعم محصورًا بعائلتي فقط، وهو ما شكل عبئًا إضافيًا عليّ. ولكن إصراري على إنجاز هذا العمل كان الدافع الأكبر للاستمرار."
وأكّد قانصو أن ردود الفعل كانت إيجابية للغاية، خصوصًا من أهل بلدته، الذين جعلوه يشعر بالفخر وأكدوا له أنه تمكن من إيصال صوتهم إلى العالم.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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عن الكاتب
إليانا ساسين - Eliana Sassine
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