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لبنان

بشأن آخر التطورات على الحدود اللبنانية السورية.. بيان من آل جعفر

Lebanon 24
10-02-2025 | 02:39
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اصدرت عشيرة آل جعفر بياناً حول آخر التطورات على الحدود اللبنانية السورية الشمالية، اكدت فيه على العلاقات الاخوية بين الشعبين اللبناني والسوري.
 
واضاف البيان: "لقد سحبنا شبابنا وهجرت عائلاتنا من منازلها تاركين للدولة والجيش معالجة الامور".
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