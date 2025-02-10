بشأن آخر التطورات على الحدود اللبنانية السورية.. بيان من آل جعفر

اصدرت عشيرة آل جعفر بياناً حول آخر التطورات على الحدود اللبنانية السورية الشمالية، اكدت فيه على العلاقات الاخوية بين الشعبين اللبناني والسوري.

واضاف البيان: "لقد سحبنا شبابنا وهجرت عائلاتنا من منازلها تاركين للدولة والجيش معالجة الامور".