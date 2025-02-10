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لبنان

وفد وزارة الشباب عاد من العراق بعد مشاركته في برنامج السياحة الرياضية

Lebanon 24
10-02-2025 | 03:16
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عاد إلى بيروت وفد وزارة الشباب والرياضة الذي شارك في برنامج "السياحة الرياضية - اكتشف الجمال برؤية الرياضة"، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة العراقية، ضمن فعاليات بغداد عاصمة الثقافة الرياضية ٢٠٢٥.
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وترأست الوفد خلود نزال وضم الشابات والشباب اسراء طالب وماريا سليم ومحمد شحادة وهيثم بيضون.

وفي اطار البرنامج، نظمت وزارة الشباب والرياضة العراقية جولة لوفود الدول العشر المشاركة على عدد من معالم العراق التاريخية والحضارية والرياضية، بينها شارع المتنبي والمتحف الوطني ومدينة الأهوار ومراقد الأئمة في كربلاء المقدسة وملعب كربلاء الدولي والوحدات التدريبية للموهوبين أثناء إجراء التمارين الرياضية.

كما شاركت وفود الدول العشر في حفل افتتاح فعاليات بغداد عاصمة الثقافة الرياضية ٢٠٢٥ الذي اقيم في جامعة بغداد في 30 الشهر الماضي، بحضور حشد من وزراء الشباب والرياضة العرب. 
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