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لبنان

هذا ما يتحضّر له "حزب الله" بشأن نصرالله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-02-2025 | 03:21
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تعملُ أطراف معنية في "حزب الله" على إطلاق إنتاج إعلاميّ متنوع يواكب تشييع أمين عام الحزب السابق الشهيد السّيد حسن نصرالله المُقرر يوم 23 شباط الجاري وأيضاً الفترة التي تلي ذلك. 
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ومن المقرر أن يكون الإنتاج الإعلامي شاملاً للإضاءة على مسيرة نصرالله والكشف عن أمورٍ جديدة لم تكُن معروفة عنه.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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