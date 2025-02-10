هذا ما يتحضّر له "حزب الله" بشأن نصرالله

تعملُ أطراف معنية في "حزب الله" على إطلاق إنتاج إعلاميّ متنوع يواكب تشييع أمين عام الحزب السابق الشهيد السّيد حسن نصرالله المُقرر يوم 23 شباط الجاري وأيضاً الفترة التي تلي ذلك.

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ومن المقرر أن يكون الإنتاج الإعلامي شاملاً للإضاءة على مسيرة نصرالله والكشف عن أمورٍ جديدة لم تكُن معروفة عنه.