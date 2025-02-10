14
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحراك العسكري للمتقاعدين: البيان وزاري يرسم مسارا واضحا لتحقيق الأهداف
Lebanon 24
10-02-2025
|
03:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحَّب الحراك العسكري للمتقاعدين ب"تشكيل الحكومة الجديدة"، متمنيًا لها "النجاح في تحقيق الأهداف المنشودة، ومنها: استعادة ثقة الشعب بمؤسسات الدولة، وإعادة انتظام عمل هذه المؤسسات، ومكافحة الفساد، وتطهير الإدارة من الموظفين غير المنتجين، واسترداد الأموال المنهوبة، وسدّ منابع الهدر، وتطبيق العدالة، فالشعب اللبناني يستحق أن يعيش بكرامة، وأن يطمئن على مستقبله ومستقبل أبنائه".
Advertisement
ودعا الحكومة إلى "الإسراع في صياغة بيان وزاري يُساعد لبنان على تجاوز هذه المرحلة الحرجة، ويرسم مسارًا واضحًا لتحقيق هذه الأهداف، وإعطاء الأولوية القصوى لتأمين الأمن الاجتماعي للمواطنين، من خلال توفير السكن اللائق، والغذاء، والتعليم، والرعاية الصحية، ومعالجة الإجحاف الذي لحق بالقوى الأمنية عامةً، والعسكريين المتقاعدين خاصةً، سواء على الصعيد المعنوي أو الاقتصادي، واستعادة الحقوق المهضومة وفقًا للدستور والقوانين النافذة".
وحيا الجيش اللبناني على "قيامه بمهامه بكل تفانٍ وإحتراف، من أجل الحفاظ على الأمن، وحماية الحدود، ومساعدة النازحين"، واضعا "كل إمكانياته بتصرف الحكومة، وفاءً للقسم الذي أقسموه، من أجل إنقاذ لبنان من هذا الوضع الصعب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ناعمة لكن جريئة"... نادين نجيم بإطلالة مُثيرة بفستان قصير برفقة صديقتها (فيديو)
Lebanon 24
"ناعمة لكن جريئة"... نادين نجيم بإطلالة مُثيرة بفستان قصير برفقة صديقتها (فيديو)
08:28 | 2025-02-09
09/02/2025 08:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نفق لـ"حزب الله" في دولة عربية.. مفاجأة عن محتوياته!
Lebanon 24
نفق لـ"حزب الله" في دولة عربية.. مفاجأة عن محتوياته!
12:00 | 2025-02-09
09/02/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتقاداته للادارة السورية الجديدة.. ممثل سوري شهير يُثير الجدل بمنشور جديد (صورة)
Lebanon 24
بعد انتقاداته للادارة السورية الجديدة.. ممثل سوري شهير يُثير الجدل بمنشور جديد (صورة)
08:46 | 2025-02-09
09/02/2025 08:46:24
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لـ"توتر الحدود" بين لبنان وسوريا.. تصعيد جديد!
Lebanon 24
القصة الكاملة لـ"توتر الحدود" بين لبنان وسوريا.. تصعيد جديد!
13:00 | 2025-02-09
09/02/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا يؤثر أحمد الشرع على "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
هكذا يؤثر أحمد الشرع على "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
14:00 | 2025-02-09
09/02/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2025-02-10
إنجاز لبناني جديد.. فيلم "وعد" من الجنوب إلى أبرز مهرجانات بريطانيا
04:42 | 2025-02-10
"القوات اللبنانية": نرفض التوطين ونؤكّد دعم حلّ الدولتين
04:33 | 2025-02-10
بعد غد الأربعاء.. تسليم وتسلم في وزارة المهجرين
04:31 | 2025-02-10
من كندا.. رسالة لبنانية في "مار مارون" بحضور "السفير البابوي"
04:29 | 2025-02-10
أقدمن على عدة عمليات سرقة في بعلبك.. هل وقعتم ضحيتهن؟
04:15 | 2025-02-10
دريان: تصريحات ترامب ونتنياهو عن نقل الفلسطينيين نهج عدواني إرهابي متطرف
فيديو
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
10/02/2025 11:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
10/02/2025 11:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
04:54 | 2025-02-07
10/02/2025 11:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24