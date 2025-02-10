سليمان: لا سلام إلا بدولتين مستقلتين وفقا للمبادرة العربية

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رأى الرئيس العماد ميشال سليمان أنّ "فكرة إلغاء الحق الفلسطيني بدولة مستقلة هي طريق وعرة مع مسار دموي ومشروع إبادة شعوب واقتلاعها من ارضها".وقال في بيان: "ينطلق هذا المشروع من اعتبار غزّة موقع عقاري مميز، مروراً بشكر اسرائيل على التدمير والقتل! وقد لا تنتهي هذه الفكرة بتوطين الغزاويين في المملكة العربية السعودية أو دول عربية اخرى!... منها لبنان ؟! ألا اتّقوا الله، فلا للتهجير ولا للتوطين، أرضنا ليست للبيع".وختم: "الحلّ الوحيد والأكيد هو بدولتين مستقلتين وفقاً للمبادرة العربية للسلام، ولا سلام من دون هذا الحلّ".