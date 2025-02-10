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لبنان

شارك في مسابقة ملك جمال لبنان.. وفاة الشاب حازم إثر أزمة قلبية

Lebanon 24
10-02-2025 | 03:39
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ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر وفاة حازم أبوشهلا في المملكة العربية السعودية، إثر تعرّضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وتجدر الإشارة إلى أن أبو شهلا من بلدة العقبة، وقد سبق وأن شارك في مسابقة ملك جمال لبنان. 
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ونعاه العديد من رفاقه ورواد مواقع التواصل الإجتماعي وقالوا إنه كان شاباً خلوقاً. (رصد لبنان 24) 
 
 
 

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