أمطار متفرقة وثلوج بانتظاركم... اليكم حال الطقس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الثلثاء غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة مع حدوث بعض الانفراجات كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق.

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وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصدره البحر الأسود يؤدي الى طقس متقلب وممطر مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية ومن المتوقع ان ينحسر تدريجيا اعتبارا من صباح الجمعة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين 11 و19 في بيروت وبين 8 و19 لطرابلس، في زحلة بين 3 و13 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطارمتفرقة تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج فتلامس ال 1200 متر خاصة في المناطق الشمالية.

الثلاثاء:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة مع حدوث بعض الانفراجات كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة تشتد اعتبارا من المساء مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق ويتدنى مستوى الثلوج ليلا فيلامس ال 1100 وما دون في المناطق الشمالية والداخلية.

الخميس: غائم اجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 55 كلم/ساعة في المناطق الشمالية، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار خلال الليل مع حدوث انفراجات واسعة. نحذر خلال الليل وساعات الصباح الاولى من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو 1000متر.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 15 درجة، فوق الجبال من 3 الى 9 درجات، في الداخل من 4 الى 10 درجات.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 40 كم/س.



- الانقشاع: سيء على المرتفعات بسبب الضباب والأمطار.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%.



- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 19 درجة.



- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06,27 ساعة غروب الشمس: 17,18 .