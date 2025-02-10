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لبنان

بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.. الجيش استكمل انتشاره في رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان

Lebanon 24
10-02-2025 | 04:06
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استكمل الجيش انتشاره في بلدات رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان بعدما انسحب  منها الجيش الإسرائيلي وقام الجيش اللبناني بتسيير دوريات مؤللة على الطرقات وشرع بإزالة السواتر الترابية والردميات، وباشر التفيش عن القنابل والذخائر غير المنفجرة بين البيوت وعلى الطرقات، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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ودعت بلديات البلدات الثلاث المواطنين للالتزام بتعاليم الجيش وعدم الدخول اليها الا بعد أن تصبح آمنة وخالية من المتفجرات.
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