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لبنان

بعد غد الأربعاء.. تسليم وتسلم في وزارة المهجرين

Lebanon 24
10-02-2025 | 04:33
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تجري مراسم التسليم والتسلم في وزارة المهجرين بين الوزير السابق عصام شرف الدين وخلفه الوزير الجديد كمال شحادة، عند العاشرة قبل ظهر  بعد غد الأربعاء.
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