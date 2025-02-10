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لبنان
بعد غد الأربعاء.. تسليم وتسلم في وزارة المهجرين
Lebanon 24
10-02-2025
|
04:33
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تجري مراسم التسليم والتسلم في وزارة المهجرين بين الوزير السابق عصام شرف الدين وخلفه الوزير الجديد كمال شحادة، عند العاشرة قبل ظهر بعد غد الأربعاء.
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