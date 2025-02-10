"القوات اللبنانية": نرفض التوطين ونؤكّد دعم حلّ الدولتين

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صدر عن جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية البيان الآتي:بعد التصريحات الاسرائيلية الأخيرة وما يتم تناوله من حلول للقضية الفلسطينية وبخاصة المشاريع المطروحة لإعادة إعمار غزة ونقل سكانها الى دول أخرى، يهمنا التأكيد على النقاط التالية:أولاً- تؤكد القوات اللبنانية على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة.ثانياً- إننا نرفض كل الدعوات إلى إقامة دولة فلسطينيّة على الأراضي السعودية، مؤكّدين وقوفنا إلى جانب المملكة العربيّة السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يُهدد أمنها، واستقرارها، وسيادتها، ووحدة أراضيها.ثالثاً-نؤكد تمسكنا بعودة اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان إلى أرضهم ورفض أي محاولة لتوطينهم في لبنان.رابعاً- نجدد قناعتنا أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينيّة وللسلام الإقليمي الدائم هو الحل العادل القائم على أساس حلّ الدولتين، استنادًا إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة، والى مبادرة السلام العربيّة الصادرة عن قمّة بيروت العام ٢٠٠٢.