حسن عزالدين: هذا الوطن جزء لا يتجزأ من هويتنا وتاريخنا وانتمائنا

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لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين إلى أنّ "السيد القائد علي الخامنئي قال: "إذا أردتم أن تهددونا فنحن سنهددكم، وإذا أردتم أن تنفذوا تهديدكم فنحن سننفذ تهديدنا"، وبالتالي الأميركي سيحسب مئة حساب، أمّا عندما يرى بلادًا للأسف كلبنان في قواه المتعددة، يسرح فيه ويمرح ولا نسمع كلمة بهذا الصدد".وقال: "منطق الإستعلاء والمصالح منطق أميركا وهي ليست قدرًا على أحد إطلاقًا ومهما بلغت من القوة والإمكانيات فهي ليست قدرًا. لاحظوا كيف أن أميركا من التسعينات عندما تفرّدت بالعالم وصلت لقمة الجبل ثم تراجعت، في لبنان، العراق، أفغنستان ، سوريا ... والآن تتصاعد قليلًا لكن ستعود وتنزل فلا أحد يمكنه أن يكون قدرًا لأحد ، فأميركا لا تؤمن بالقيمة الإنسانية والبشرية وهي تتعامل مع البشر كأرقام، للبيع والشراء وعقد الصفقات".وقال خلال الحفل التكريمي الذي أقامه "حزب الله" في حسينية أنصار لشهيده عباس عاصي: "نحن لم نكن عقبةً أمام تشكيل الحكومة وما حصل هو انقلابٌ على ما تم التوافق عليه لإقصاء حزب الله، وهذا لم ولن يكون لأن دولة الرئيس أي حركة أمل وحزب الله متكاتفان ومتوحدان، معًا في السراء والضراء لذلك نحن لم نشكل، والداخل له معادلاته الخاصة، وقلنا أكثر من مرة ورددنا أن لا أحد يستطيع أن يلغي أحدا، والذي يحلم بالإقصاء يراهن على سراب، والآن نحن الشيعة الأكثر تجذرًا بوطننا، لأننا انتمينا بأغلى ما عندنا لهذا الوطن وهذه الأرض".وختم: "من يريد أن يتحدث بمنطق الإقصاء يكون هو خارج هذا الإنتماء ، فنحن يحق لنا الكلام ورفع الرؤوس لأن هذا الوطن جزء لا يتجزأ من هويتنا وتاريخنا وانتمائنا. تشكلت الحكومة، ونأمل أن تلتفت لأمرين، الأول كيف ستخرج هذا العدو الصهيوني من أرضنا التي يحتلها، والاستحقاق الثاني، كيف ستقوم بإعادة الإعمار في الجنوب والضاحية والبقاع، وحيث دمر العدو البيوت".