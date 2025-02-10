Advertisement

لبنان

حسن عزالدين: هذا الوطن جزء لا يتجزأ من هويتنا وتاريخنا وانتمائنا

Lebanon 24
10-02-2025 | 04:53
A-
A+
Doc-P-1318286-638747852812904113.png
Doc-P-1318286-638747852812904113.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين إلى أنّ "السيد القائد علي الخامنئي قال: "إذا أردتم أن تهددونا فنحن سنهددكم، وإذا أردتم أن تنفذوا تهديدكم فنحن سننفذ تهديدنا"، وبالتالي الأميركي سيحسب مئة حساب، أمّا عندما يرى بلادًا للأسف كلبنان في قواه المتعددة، يسرح فيه ويمرح ولا نسمع كلمة بهذا الصدد".
Advertisement

وقال: "منطق الإستعلاء والمصالح منطق أميركا وهي ليست قدرًا على أحد إطلاقًا ومهما بلغت من القوة والإمكانيات فهي ليست قدرًا. لاحظوا كيف أن أميركا من التسعينات عندما تفرّدت بالعالم وصلت لقمة الجبل ثم تراجعت، في لبنان، العراق، أفغنستان ، سوريا ... والآن تتصاعد قليلًا لكن ستعود وتنزل فلا أحد يمكنه أن يكون قدرًا لأحد ، فأميركا لا تؤمن بالقيمة الإنسانية والبشرية وهي تتعامل مع البشر كأرقام، للبيع والشراء وعقد الصفقات".

وقال خلال الحفل التكريمي الذي أقامه "حزب الله" في حسينية أنصار لشهيده عباس عاصي: "نحن لم نكن عقبةً أمام تشكيل الحكومة وما حصل هو انقلابٌ على ما تم التوافق عليه لإقصاء حزب الله، وهذا لم ولن يكون لأن دولة الرئيس أي حركة أمل وحزب الله متكاتفان ومتوحدان، معًا في السراء والضراء لذلك نحن لم نشكل، والداخل له معادلاته الخاصة، وقلنا أكثر من مرة ورددنا أن لا أحد يستطيع أن يلغي أحدا، والذي يحلم بالإقصاء يراهن على سراب، والآن نحن الشيعة الأكثر تجذرًا بوطننا، لأننا انتمينا بأغلى ما عندنا لهذا الوطن وهذه الأرض".

وختم: "من يريد أن يتحدث بمنطق الإقصاء يكون هو خارج هذا الإنتماء ، فنحن يحق لنا الكلام ورفع الرؤوس لأن هذا الوطن جزء لا يتجزأ من هويتنا وتاريخنا وانتمائنا. تشكلت الحكومة، ونأمل أن تلتفت لأمرين، الأول كيف ستخرج هذا العدو الصهيوني من أرضنا التي يحتلها، والاستحقاق الثاني، كيف ستقوم بإعادة الإعمار في الجنوب والضاحية والبقاع، وحيث دمر العدو البيوت".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:50 | 2025-02-10
04:30 | 2025-02-10
07:55 | 2025-02-10
07:50 | 2025-02-10
07:29 | 2025-02-10
07:27 | 2025-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24