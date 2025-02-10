المطران عون: علينا الاتكال على الله وعلى ارادة المسؤولين كي لا يخيبوا انتظارات الشعب

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احتفل راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال بعيد الابرشية وذكرى توليته الاسقفية الثالثة عشرة، خلال قداس ترأسه في كاتدرائية مار بطرس –جبيل.وتحدث عون في عظته عن مراحل حياة القديس مارون معربا عن سعادته لمشاركة عائلة الابرشية مجتمعة حول راعيها في هذا القداس للاحتفال بعيد القديس مارون طالبا شفاعته لوطننا لبنان ولجميع اللبنانيين .وقال: "للعيد هذا العام فرحة خاصة خصوصا لوجود رئيس للجمهورية العماد جوزف عون على رأس الدولة وتشكيل حكومة جديدة التي كانت هوية للبنان في هذا العيد فكل الآمال التي كانت معقودة لاجل لبنان المؤسسات والوطن الذي يليق بكل ابنائه ، فكل هذه المقومات اصبحت الموجودة ، علينا الاتكال على الله وعلى حكمة وارادة المسؤولين كي لا يخيبوا انتظارات الشعب ، ويكون لديهم القناعة الموجودة لدينا جميعا ببناء وطن من خلال التضحيات والسعي الى الخير العام قبل الخير الخاص وهذا ما يدفعنا الى التنازل عن امور عديدة بهدف بناء وطن نحلم به منذ زمن ، فنأمل بمعونة ربنا وشفاعة مار مارون ان تتحقق كل هذه الاماني".أضاف: "من واجبنا مرافقة رئيس الجمهورية والعهد بالصلاة ، فكما اقمنا الصلوات في الماضي واختبرنا انها لا تخيب لان رجاؤنا مبني على الرب الذي انتصر على الموت ، سيبقى هذا الرجاء كبيرا فنساهم جميعنا بنهوض الوطن الذي نحلم به" .ودعا "للتأمل بفضائل القديس مارون لنأخذ منها دروسا لحياتنا العملية والواقعية في عالم اليوم فالرب يسوع الذي مات على الصليب اعطى حياته من اجلنا ولكي يظهر مجده ويعطينا بقيامته رجاء الحياة الجديدة". وقال: "قداسة البابا فرنسيس في اعلانه السنة اليوبيلته لعام 2025 وضعها تحت علامة الرجاء ونحن في الابرشية اخترنا عنوانا لهذا العام " انت الرجاء " واذا كان رجاء الرب في حياتنا يصبح كل واحد منا علامة رجاء في عائلته ومجتمعه لانه يتحول الى انسان يبني ، ولكي نستطيع اختيار هذا الرجاء علينا التأمل بروحانية مار مارون الذي تخلى عن كل مقتنيات الدينا ليعطي علامة بأن الرب وحده الذي يستحق عبادته وان نحبه فلا يوجد امام الرب اي مجد ارضي".وشدد على "أهمية الثقة بروحانية مار مارون لكي نسلك طريق الخير في حياتنا وان الرب هو البداية والنهاية في حياتنا وعلى المسيحي ان يجد وقتا في حياته للصلاة لكي ينذكر ان الرب هو الملهم وله مكانة في حياتنا مؤكدا من دون كلمة الرب لا حياة مسيحية لانها هي التي ترشدنا الى الطريق التي يجب السير فيها لكي تحقق ارادة ربنا". وقال: "في هذا العيد علينا ان نجدد ايماننا ومسيرتنا ونوجهها بطريقة صحيحة نحو الملكوت السماوي حيث كل معمد مدعو للعمل من اجل ان يربح الملكوت السماوي في نهاية حياته ، لذلك نطلب من الرب بشفاعة كنيستنا والقديس مارون الا يسمع لنا ان ننسى هذا الهدف ، وقديسينا الذين هم منارة امامنا يذكروننا بانه ممكن للانسان الوصول الى القداسة وعيش الحب عندما يتمسك بالرب وبإيمانه" .وختم: "جميعنا مدعوون في هذه السنة ان تسير تحت علامة الرجاء والقول الى الرب انت رجاؤنا لاننا نتجه نحوك ومعك نرغب بان نربح الحياة الابدية وان نعطي شهادة حسنة لمحبتك واننا تلاميذتك في قلب مجتمع هذا العالم". (الوكالة الوطنية)