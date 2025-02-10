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لبنان

الخطيب: لرعاية النازحين الجدد من سوريا الى منطقة الهرمل

Lebanon 24
10-02-2025 | 07:27
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اتصل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي ،مهنئا بمناسبة عيد مار مارون، متمنيا ان يعيده الله على لبنان واللبنانيين بالخير والبركات.
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واتصل بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مطمئنا الى صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به. واتصل بكاثوليكوس الارمن الارثوذكس آرام الاول كيشيشيان معزيا بالارشمنديت أنانيا كوجاجيان نائب مطران الارمن الارثوذكس الذي لقي مصرعه الاسبوع الماضي في برج حمود.

وكان عرض خلال الاتصالات للشؤون الراهنة وآفاق المرحلة المقبلة، وكان اتفاق على ضرورة دعم العهد والحكومة من اجل الخروج من الأزمات وتحقيق الاصلاحات التي تضمن ذلك بما يؤمن العدالة لجميع المواطنين، وتأمين الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية.

وكان الخطيب تابع اليوم الوضع على الحدود الشمالية الشرقية في ضوء الاشتباكات التي حصلت على الحدود بين منطقتي الهرمل وحمص، وطالب الدولة بوضع يدها على المنطقة وحماية الاهالي، داعيا العشائر الى اقصى التعاون مع الجيش اللبناني لمعالجة هذه القضية.

وأكد ضرورة رعاية النازحين الجدد من سوريا الى منطقة الهرمل، مطالبا الدولة والامم المتحدة بمعالجة هذا الملف أسوة باللاجئين السوريين الموجودين في لبنان.
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