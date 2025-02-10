عمليات دهم في بلدتي القصر- الهرمل والعصفورية.. هذا ما أعلنه الجيش

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:



"في إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدتي القصر- الهرمل والعصفورية - عكار، وضبطت كمية كبيرة من القذائف الصاروخية والرمانات اليدوية والأسلحة الحربية والذخائر".

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