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لبنان

عمليات دهم في بلدتي القصر- الهرمل والعصفورية.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
10-02-2025 | 07:55
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صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي: 

"في إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدتي القصر- الهرمل والعصفورية - عكار، وضبطت كمية كبيرة من القذائف الصاروخية والرمانات اليدوية والأسلحة الحربية والذخائر".
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