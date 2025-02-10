نقابة الصرافين تعلق على محاولة السطو المسلح على مؤسسة بدر الدين للصيرفة

Advertisement

استنكرت نقابة الصرافين، في بيان، محاولة السطو المسلح صباح اليوم على مؤسسة بدر الدين للصيرفة في رأس بيروت المرخصة من مصرف لبنان من قبل ثلاثة مسلحين بهدف السرقة.وإذ هنأت النقابة صاحب المؤسسة على "سلامته وجرأته وحضوره الذهني وقدرته على الدفاع عن نفسه في الوقت المحدد وعدم الوقوع بالكمين المحكم ضده"، استنكرت أشد الإستنكار "الحادث الذي تعرض له الزميل الكريم والذي نتج عنه مقتل شخص واصابة آخر نقل الى المستشفى وفرار ثالث"، وطالبت القوى الأمنية والقضائية التي حضرت الى المكان وبدأت بالتحقيقات، ب"ضرورة الإسراع في كشف ملابسات الحادث وإنزال أشد العقوبات بالفاعلين وتسيير دوريات في منطقة الحادث وفي المناطق كافة لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه الإعتداء على عموم المواطنين وبالأخص حماية الصرافين في محلاتهم وخلال اداء عملهم وخارجها نظراً لطبيعة عملهم".وذكّرت النقابة أصحاب شركات الصرافة بضرورة "أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في محلاتهم وأثناء تحركهم بظل الظروف الحالية التي لها طابع الفلتان الأمني إلى حين استتباب الأمن الذي طالما طالبنا المسؤولين الأمنيين به".كما طالبت وزير الدفاع ميشال منسى ب"ضرورة حصول الصرافين على رخص سلاح دون تأخير - عند تقديم طلباتهم - كما استثناء وقف العمل بها نظراً لخطورة طبيعة عملهم".وختمت النقابة بيانها: "لنا ملء الثقة بالقضاء النزيه الذي سينصف الصراف المعتدى عليه وينزل العقوبات اللازمة بحق الفاعلين ومن يقف وراءهم".