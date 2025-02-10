افتتاح "مشروع إنارة وصيانة نفق العدلية".. محافظ بيروت جال على حديقة السيوفي

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جال محافظ بيروت القاضي مروان عبود، يرافقه كل من رئيس مجلس بلدية بيروت عبد الله درويش، السفير الألماني في لبنان كورت جورج شتوكل - شتيلفريد، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "UNOPS" دي سيلفا، الدكتورة سولفيك بول ممثلة البنك الألماني للتنمية، وأعضاء من المجلس البلدي لمدينة بيروت، وعدد من الشخصيات الانمائية والاجتماعية، متفقدين حديقة السيوفي في الاشرفية، حيث قاموا بجولة في ارجائها للاطلاع على سير الاعمال المنجزة، واستمعوا الى شروحات من المهندسين في الشركة المنفذة والاستشاريين.بعدها، انتقل الجميع لافتتاح "مشروع إنارة وصيانة نفق العدلية"، بتمويل من البنك الألماني للتنمية.وبعد جولة للمحافظ والوفد المرافق في النفق الذي تم اقفاله خلال فترة الزيارة، قال عبود: "قمنا بهذه الجولة حتى نفتتح نفق العدلية والاطلاع على الانارة التي تمت والاصلاحات المنفذة في النفق، وكذلك الطريق الممتدة من هنا حتى أوتوستراد اميل لحود، ونحن بذلك نتوجه بالشكر للدولة الالمانية وللبنك الالماني للتنمية وال"UNOPS" على وقوفهم الى جانب بلدية بيروت، كذلك بحثنا معهم في سلسلة مشاريع هي قيد التنفيذ، وقسم منها سينتهي في غضون شهرين أو ثلاثة على أبعد تقدير، حيث سنشهد التغيير في بيروت لجهة الانماء وستتحسن بيروت بعد انجاز سلسلة من المشاريع قمنا ونقوم بها بعد انفجار مرفأ بيروت، وما زرعناه قد أثمر اليوم، وكذلك وعدنا بمرحلة ثالثة تضم اشغالا ومشاريع اخرى أيضا تكون متوازنة بين مختلف مناطق العاصمة بيروت، حيث تشمل تنمية الاحياء الفقيرة والاهتمام بالحدائق والملاعب والطرق والانارة، اضافة الى ترتيب مناطق مما يغير وجه بيروت نحو الافضل، كذلك نتوجه بالشكر لدعمهم لبلدية بيروت حيث تم تجهيز فوج الحرس بالطاقة الشمسية وكذلك تجهيز البلدية بالآليات والجرافات وكل المعدات الحديثة حتى تتمكن من القيام بالمهام المكلفة بها، وهذا يتم لأول مرة منذ الستينات والثمانينات حيث أن البلدية لم تقم بشراء أية معدات منذ تلك الفترة. ومع حيازة قسم الاشغال في البلدية لهذه التجهيزات والآليات ما يمكننا من الاستغناء عن المقاولين، وتستطيع البلدية القيام بمهامها عبر قدراتها الذاتية".أضاف: "كما أننا اليوم قمنا بجولة تفقدية لسير أعمال الترميم لحديقة البطريرك هزيم في السيوفي في الاشرفية، وفي حزيران المقبل تكون قد أنجزت فيها كل أعمال الصيانة والترميم، وهي معلم حضاري في مدينة بيروت تمتد على مساحة عشرين الف متر تكون مكانا للتنزه للكبار والصغار وكل الذين يقصدونه للاستمتاع والراحة، وكذلك الامر نتطلع الى بدء العمل قريبا بتأهيل حديقة الشهيد الشيخ حسن خالد ليتم انجازها في وقت قريب لتكون كحديقة السيوفي، اضافة الى تنظيم وترتيب حرج بيروت، ولدينا خطة باعادة تجهيزه ما يعني أن لدينا سلسلة من المشاريع الانمائية التي ستشهدونها مما يعزز وضع العاصمة بيروت على هذا الصعيد".وختم المحافظ عبود: "في هذه المرحلة نتوجه بالتهنئة للبنان بانتخاب فخامة الرئيس العماد جوزاف عون وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة القاضي نواف سلام، ونحن نتوسم فيهما كل الخير لأننا بأمس الحاجة لانطلاقة لبنان، ونعلن استعدادنا كمحافظة بيروت وبلديتها للعمل ليلا ونهارا من اجل نهوض هذا البلد وتحسين مستواها ونكون على مستوى آمال المواطنين".ثم تحدث المدير التنفيذي ل"Unops" فقال: "هذا المشروع المدعوم من الجمهورية الالمانية والبنك الالماني للتنمية و”UNOPS لتأهيل الطاقة والاضاءة والمياه واقامة مساحات خضراء بمستويات كبيرة ضمن المناطق السكنية لافادة المجتمعات، وهي فرصة حقيقية من اجل دعم المجتمع اللبناني بأمور تنموية، وهذا المشروع يعتبر نموذجا من النماذج التي نعمل عليها".