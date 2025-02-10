سلام عن موقف نتنياهو: يُوضع في خانة الاعتداء المستمرّ على الدول العربية

Advertisement

استهجن رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام الموقف المدان الذي صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي دعا فيه إلى إقامة دولة فلسطينية على أرض المملكة العربية السعودية.واضعاً هذا الموقف في خانة الاعتداء المستمر على الدول العربية والتدخل بشؤونها.وأكد الرئيس سلام حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، على أرضه الفلسطينية، بما يتلاقى مع مبادرة السلام العربية التي صدرت في قمة بيروت.وأبدى الرئيس سلام تأييده دعوة جمهورية مصر العربية إلى قمة عربية طارئة في السابع والعشرين من شهر شباط الجاري لاتخاذ القرارات المناسبة في وجه هذا المخطط الخطير الذي يستهدف فلسطين دولة وشعباً والدول العربية الأخرى. مبدياً أمله بالخروج في موقف عربي موحد لوضع حدّ لمشاريع التدمير والتهجير.