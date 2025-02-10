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لبنان

بالصورة... سيارة اقتحمت محطة محروقات في انطلياس

Lebanon 24
10-02-2025 | 09:54
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أفادت "اليازا" أنّ سيارة اقتحمت  محطة "توتال" للمحروقات على طريق أنطلياس - ضبية.
 
 
وعلى الفور، حضر الصليب الأحمر إلى المكان ونقل السائق الذي أصيب بجروح إلى المستشفى.
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سيارة

محطة محروقات

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