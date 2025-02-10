بالصورة... سيارة اقتحمت محطة محروقات في انطلياس

أفادت "اليازا" أنّ سيارة اقتحمت محطة "توتال" للمحروقات على طريق أنطلياس - ضبية.

وعلى الفور، حضر الصليب الأحمر إلى المكان ونقل السائق الذي أصيب بجروح إلى المستشفى.