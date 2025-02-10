أحمد الحريري: نقف إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها

كتب الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري عبر منصة "أكس": "نقف إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها، ونعتبر أن استقرارها خط أحمر، ونشدد على التمسك بالحق المشروع للشعب الفلسطيني بإقامة دولته على أرضه، بالاستناد إلى مبادرة السلام العربية في قمة بيروت 2002، والتمسك بالخيار العربي الذي تمضي به السعودية لتنفيذ حل الدولتين، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته مع العدو الاسرائيلي في هذا السياق".

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