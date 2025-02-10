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لبنان

هل من هزة أرضية جديدة في لبنان؟ بيانات تكشف

Lebanon 24
10-02-2025 | 11:46
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أظهرت بيانات موقع "earthquaketrack" المعني برصد الهزات الأرضية عدم حصول أي هزات أرضية جديدة في لبنان بخلاف ما جرى تناقله مؤخراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي عبر الإشارة إلى حصول هزة في البحر الأبيض المتوسط، اليوم الإثنين.
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وكشفت البيانات أنَّ لبنان لم يشهد أي هزة جديدة اليوم، موضحة أن البلاد شهدت 4 هزات منذ عام وحتى الآن.
 
بدوره، ذكر موقع "earthquakelist" أنَّ آخر هزة قريبة من لبنان حصلت عند الساعة 6.10 صباح الأحد 9 شباط وقد طالت تركيا.
 
وأوضح الموقع أن موقع الهزة الأخيرة يبعد 252 كلم عن مدينة طرابلس اللبنانية فيما كانت قوتها 2.7 على مقياس ريختر.
 
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