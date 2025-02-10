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لبنان

سكاف: إقامة دولة فلسطينية على أرض السعودية كلام مرفوض

Lebanon 24
10-02-2025 | 12:25
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كتب النائب غسان سكاف عبر منصة "اكس": "‏إن إقامة ⁧‫دولة فلسطينية‬⁩ على ارض ⁧‫المملكة العربية السعودية‬⁩ كما دعا ⁧‫بنيامين نتنياهو‬⁩ هو كلام مرفوض ومردود. فللشعب الفلسطيني كل الحق في إقامة دولته على أرضه وليس على أرض أي دولة عربية أخرى، فسيادة الدول مصانة بحكوماتها وقياداتها وشعوبها، وهذا الحق أقرته ⁧‫مبادرة السلام العربية‬⁩ في قمة ⁧‫بيروت‬⁩ عام 2002".
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أضاف: "‏إن رفض مبدأ ⁧‫الترانسفير‬⁩ لأهل ⁧‫غزة‬⁩ من قبل ⁧‫الدول العربية‬⁩ لا يكفي بل عليها أن تربط أي خطة للتطبيع معها باتجاه إعادة تكوين ⁧‫الدولة الفلسطينية‬⁩ بدءاً بتوحيد ⁧‫قطاع غزة‬⁩ مع ⁧‫الضفة الغربية‬⁩ تحت ادارة ⁧‫السلطة الفلسطينية‬⁩. إن قيام الدولة الفلسطينية هو الطريق الأقصر والأسلم الذي يقضي على نفوذ ⁧‫حماس‬⁩ وينهي نفوذ ⁧‫إيران‬⁩ في المنطقة ويُسقط كل مشاريع نصرة فلسطين المحتلة من ⁧‫لبنان"‬⁩.
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