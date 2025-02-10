Advertisement

لبنان

عبر تلفزيون لبنان.. 4 صحافيين سيحاورون نواف سلام غداً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-02-2025 | 12:57
A-
A+
Doc-P-1318552-638748142544788448.jpg
Doc-P-1318552-638748142544788448.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يطل رئيس الحكومة نواف سلام، يوم غد الثلاثاء، في حوار مباشر عبر تلفزيون لبنان سيجري توزيعه على كافة القنوات والمحطات التلفزيونية.
 
الحوار سيكون من السرايا الحكومي وسيكون بمثابة أول إطلالة تلفزيونية لسلام منذ تشكيل الحكومة يوم السبت الماضي، على أن تكون المقابلة عند الساعة 8.30 مساءً.
Advertisement
 
الحوار سيتولاه الصحافيون نبيل بو منصف، منير الربيع وسائر عباس، فيما ستديره الإعلامية نوال الأشقر.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-02-10
16:55 | 2025-02-10
16:49 | 2025-02-10
16:28 | 2025-02-10
16:27 | 2025-02-10
16:04 | 2025-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24