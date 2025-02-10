عبر تلفزيون لبنان.. 4 صحافيين سيحاورون نواف سلام غداً

يطل رئيس الحكومة نواف سلام، يوم غد الثلاثاء، في حوار مباشر عبر تلفزيون لبنان سيجري توزيعه على كافة القنوات والمحطات التلفزيونية.

الحوار سيكون من السرايا الحكومي وسيكون بمثابة أول إطلالة تلفزيونية لسلام منذ تشكيل الحكومة يوم السبت الماضي، على أن تكون المقابلة عند الساعة 8.30 مساءً.

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الحوار سيتولاه الصحافيون نبيل بو منصف، منير الربيع وسائر عباس، فيما ستديره الإعلامية نوال الأشقر.