شيخ العقل اتصل بالراعي مهنئا وأبرق للآغا هان الإسماعيلي وعقد سلسلة لقاءات

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كما أبرق الشيخ أبي المنى الى الأمير رحيم الحسيني الآغان الخامس والإمام الخمسين للطائفة الإسماعيلية، معزّياً بوفاة الإمام التاسع والأربعين سموّ الأمير كريم آغا خان الرابع، وجاء في نص البرقية: "نتقدَّم من سموِّكم ومن طائفة الشيعة الاسماعيلية الكريمة ومن شبكة آغا خان للتنمية، بأحرّ التعازي لرحيل الإمام التاسع والأربعين سموّ الأمير كريم آغا خان الرابع، سليل الإمامة المكرَّمة وصاحب الإنجازات الثقافية والاجتماعية والإنسانية الجمَّة.لروحه نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والغفران، ولكم طِيبَ البقاء والسلامة، ولطائفتكم الشقيقة عهدَ العطاء والرعاية المؤمَّل، مباركين تسميتكم لمهمة الإمامة الإسماعيلية الموقّرة ولرئاسة شبكة آغا خان للتنمية، ومتمنين لكم التوفيق في مسؤولياتكم الدينية والاجتماعية التي قُدِّر لكم حملها بأمانة وجدارة"وكلّف الشيخ ابي المنى مستشاره الاعلامي الشيخ عامر زين الدين الذي قدّم التهنئة باسمه لسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية مجتبى أماني وأركان السفارة، خلال حفل الاستقبال بمناسبة ذكرى العيد الوطني السادسة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.وكان شيخ العقل استقبل في دارته في شانيه المحاميين نشأت هلال ونزار البراضعي، وجمعية جوليا برئاسة سلوى قيس، ووفداً من آل فياض - بشتفين، والشيخ خالد صافي عضو المجلس المذهبي ومشايخ من بلدة الماري، وقاضي المذهب نزيه ابو ابراهيم يرافقه المهندي ممدوح عامر وشقيقه، وآخرين.