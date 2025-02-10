البطريرك ميناسيان: أزمات لبنان تتطلب قرارات جريئة تعيد مؤسسات الدولة

هنّأ البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام واللبنانيين بتشكيل الحكومة الجديدة متمنيًا لها النجاح في قيادة البلاد في هذه المرحلة الدقيقة.

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وقال بدروس إن "لبنان يقف أمام تحديات مصيرية، ولا سبيل للخروج منها إلا عبر وحدة الصف الوطني، والالتفاف حول الدولة ورئيس الجمهورية، باعتباره الضامن للاستقرار والمؤسسات الدستورية".

واعتبر أنّ "الأزمات التي تثقل كاهل اللبنانيين، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، تتطلب إرادة وطنية صلبة، وقرارات جريئة تعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس العدالة والشفافية"، وأضاف: "لقد كان خطاب القسم بمثابة خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، وعلى الجميع التمسك به لضمان قيام دولة قوية، قادرة على حماية حقوق أبنائها، وصون سيادتها واستقلالها".





وختم: "إنّ المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع حول مشروع الدولة، والعمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تضع لبنان على طريق التعافي، فلا قيامة للوطن إلا عبر دولة قوية، تحمي حقوق جميع أبنائها، وتعزز مؤسساتها على أسس وطنية جامعة".