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لبنان

آخر تقرير.. سلاح قصف لبنان يُباع لدولة أوروبية!

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-02-2025 | 14:20
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نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إنّ سلاحاً إسرائيلياً تم استخدامه ضد لبنان خلال الحرب الأخيرة، بات في طريقه إلى ألمانيا.
 
وذكر التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنّ ألمانيا ستشتري نظام "puls" من شركة "Elbit" مقابل 57 مليون دولار، موضحاً أنّ هذه المنظومة القتالية أثبتت كفاءتها خلال القتال في غزة ولبنان.
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وأوضح أن منظومة "puls" قادرة على إصابة هدف دقيق من مسافة 30 كيلومتراً، لافتاً إلى أنَّ التعاون الإسرائيلي – الألماني سيؤدي إلى إنتاج المنظومة نفسها في أوروبا.
 
ويقول التقرير إنَّ حرب السيوف الحديدية التي شنتها إسرائيل على غزة منذ العام 2023، فتحت أسواقاً في الخارج لمُصنعي الأسلحة الإسرائيليين، وقد اختارت ألمانيا نظام قاذفات الصواريخ "PULS" لكي تكون ضمن عتاد الجيش الألماني.
 
ويكشف التقرير أنه خلال حرب لبنان وغزة، كان هذا السلاح مُستخدماً من قبل مُقاتلي كتيبة المدفعية، وهو نظام إطلاق نار متوسط المدى يتمتع بمستوى عالٍ من الدقة، موضحاً أن المنظومة المذكورة قادرة على إدخال صاروخ من مسافة 30 كيلومتراً إلى نافذة داخل مبنى.
 
وفي إطار العقد الموقع بين إسرائيل وألمانيا، ستقومُ شركة "Elbit Systems" بالتعاون مع شركة "KNDS Deutschland" بتوريد أنظمة إطلاق المدفعية الصاروخية بما في ذلك تطوير التعديلات اللازمة ودمج معدات C4I الألمانية (مثل أنظمة القيادة والتحكم)".
 
وستخضع هذه الأنظمة للاختبارات التي تجريها وكالة المشتريات الألمانية BAAINBw ومراكز الاختبار الفنية ذات الصلة، بهدف الحصول على الموافقة للاستخدام التشغيلي من قبل قوات الأمن الألمانية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير خدمات الدعم والصيانة، وفق "معاريف".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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