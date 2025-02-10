منسى يهنئ الرئيس عون وحكومة نواف سلام ويؤكد دعم المغتربين للبنان

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وتمنى منسى في بيان، لدولة الرئيس نواف سلام والسادة الوزراء "التوفيق في مسيرة النهوض بالوطن الأم لبنان والنجاح في مهامهم الإصلاحية ومسؤولياتهم الوطنية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، واستعادة الثقة بالمؤسسات".وقال "الأمل كبير في بناء دولة القانون والإصلاح والمضي قدما في تحقيق طموحات كل اللبنانيين وتطلعاتهم، لا سيما المغتربين الذين يعيشون فرحة إنقاذ بلادهم وانتظام الحياة السياسية، وعودة السلام الى ربوع أرض الآباء والأجداد".وختم "نحن من موقعنا الإغترابي نعاهد العهد والحكومة بالوقوف إلى جانب لبنان في كل ما يمكن أن نساهم به، والقيام بواجبنا الوطني في تحقيق مضمون مندرجات خطاب القسم".