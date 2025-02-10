Advertisement

لبنان

منسى يهنئ الرئيس عون وحكومة نواف سلام ويؤكد دعم المغتربين للبنان

Lebanon 24
10-02-2025 | 14:27
A-
A+
Doc-P-1318609-638748203161919745.jpeg
Doc-P-1318609-638748203161919745.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقدم رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين (HALFA) أنطوان منسى، "بأصدق التهاني لفخامة رئيس البلاد العماد جوزاف عون، بولادة حكومة العهد الأولى"، شاكرا "كل الخيرين الذين ساهموا في تذليل العقبات لتسهيل عملية التأليف".
Advertisement

وتمنى منسى في بيان، لدولة الرئيس نواف سلام والسادة الوزراء "التوفيق في مسيرة النهوض بالوطن الأم لبنان والنجاح في مهامهم الإصلاحية ومسؤولياتهم الوطنية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، واستعادة الثقة بالمؤسسات".

وقال "الأمل كبير في بناء دولة القانون والإصلاح والمضي قدما في تحقيق طموحات كل اللبنانيين وتطلعاتهم، لا سيما المغتربين الذين يعيشون فرحة إنقاذ بلادهم وانتظام الحياة السياسية، وعودة السلام الى ربوع أرض الآباء والأجداد".

وختم "نحن من موقعنا الإغترابي نعاهد العهد والحكومة بالوقوف إلى جانب لبنان في كل ما يمكن أن نساهم به، والقيام بواجبنا الوطني في تحقيق مضمون مندرجات خطاب القسم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-02-10
16:55 | 2025-02-10
16:49 | 2025-02-10
16:28 | 2025-02-10
16:27 | 2025-02-10
16:04 | 2025-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24