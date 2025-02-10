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لبنان

مسؤول في "حزب الله" يتحدث عن الانسحاب الاسرائيلي.. هذا ما قاله

Lebanon 24
10-02-2025 | 14:50
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استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان وأعضاء الهيئة، في مقر الحركة، وفدا من حزب الله ضم عضو المجلس السياسي الوزير السابق محمود قماطي، والحاج غالب أبو زينب والدكتور علي ضاهر وسعيد ناصر الدين.
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وأكد قماطي العمل على "تفعيل الحالة الوطنية بشكل مشترك لكل القوى والأحزاب الوطنية التي تدعم وتؤيد وتساند وتشارك في المشروع المقاوم، لأن المقاومة قوة للوطن وضرورة للدفاع عنه وحامية له، خصوصا فيما يتعرض له من الاعتداءات الاسرائيلية والاخطار الخارجية، التي تتزايد يوما بعد يوم".

وشدد على "ضرورة انسحاب الاحتلال الاسرائيلي في ١٨ شباط، وأن لا يتكرر أي موقف رسمي لبناني بالموافقة على التمديد مجددا، لأن سيادة وكرامة أي دولة ووطن، لا تكون إلا بمواجهة العدوان، والعمل على إخراج جنود الإحتلال من أراضيه".

بدوره، شكر العميد حمدان الوفد على "ما بذلته المقاومة من صمود حتى آخر لحظة من العدوان الإسرائيلي على لبنان، وما قدمته من تضحيات جسام، وفي مقدمتها شهيد الأمة العربية والإسلامية، سماحة الأمين العام السيد حسن نصرالله"، مؤكدا أن "هذه الدماء الطاهرة ودماء المقاومين رجال الله ورجال السيد حسن رفعت رؤوسنا عاليا، كما كان يقول القائد جمال عبد الناصر: إرفع رأسك يا أخي فإن عهد الاستعمار قد زال. وكما أيضاً نعود لنقول كما علمنا السيد حسن لأنه المثل والمثال: هيهات منا الذلة".
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