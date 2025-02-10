مسؤول في "حزب الله" يتحدث عن الانسحاب الاسرائيلي.. هذا ما قاله

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وأكد قماطي العمل على "تفعيل الحالة الوطنية بشكل مشترك لكل القوى والأحزاب الوطنية التي تدعم وتؤيد وتساند وتشارك في المشروع المقاوم، لأن المقاومة قوة للوطن وضرورة للدفاع عنه وحامية له، خصوصا فيما يتعرض له من الاعتداءات الاسرائيلية والاخطار الخارجية، التي تتزايد يوما بعد يوم".وشدد على "ضرورة انسحاب الاحتلال الاسرائيلي في ١٨ شباط، وأن لا يتكرر أي موقف رسمي لبناني بالموافقة على التمديد مجددا، لأن سيادة وكرامة أي دولة ووطن، لا تكون إلا بمواجهة العدوان، والعمل على إخراج جنود الإحتلال من أراضيه".بدوره، شكر العميد حمدان الوفد على "ما بذلته المقاومة من صمود حتى آخر لحظة من العدوان الإسرائيلي على لبنان، وما قدمته من تضحيات جسام، وفي مقدمتها شهيد الأمة العربية والإسلامية، سماحة الأمين العام السيد حسن نصرالله"، مؤكدا أن "هذه الدماء الطاهرة ودماء المقاومين رجال الله ورجال السيد حسن رفعت رؤوسنا عاليا، كما كان يقول القائد جمال عبد الناصر: إرفع رأسك يا أخي فإن عهد الاستعمار قد زال. وكما أيضاً نعود لنقول كما علمنا السيد حسن لأنه المثل والمثال: هيهات منا الذلة".