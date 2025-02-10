عن "الوزير الشيعي الخامس" ووزارة المالية.. هذا ما اعلنه متري

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تابع: "في الحكومة قدر من الجدّة ولكن ليست انتقالية بمعنى أنّها انقلاب في المؤسسات في لبنان وليس تأسيسية في المعنى الذي يفترض صفحة جديدة وتعديل في الدستور ولكن الأهمّ ان تكون حكومة تستحق ثقة المواطن"، مشيرًا إلى ان "توقعات الناس مرتفعة ولكن اعتقد أنّه يمكن اكتساب ثقة المواطن عندما يكون هناك صدق في التعامل مع الناس والبدء بطريق الاصلاح ولدّي ثقة أنّ الناس تعرف ما اذا كان الشخص جادّ وصادق".وأعتبر متري ان "لا حكومة دون تضامن وزاري والوزير لا يتكلّم باسم الجهة السياسية التي يمثّلها وشاركت في حكومات سابقة لم يتمكّن فيها بعض الوزراء من ابداء رأيهم دون استشارة جهاتهم".اما عن الوزير الشيعي الخامس، فاعتبر أن "الوزير فادي مكّي لديه الكفاءة اللازمة وهذا المعيار الأوّل واتفق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على تسميته ولم يعارض الرئيس بري ذلك ومكي ليس حزبيًا او تابع لأي جهة حزبية".وفيما يخص لقاء جعجع مع وزراء الخارجية والطاقة والصناعة والمهجرين، اكد ان "هؤلاء الوزراء ليسوا حزبيين والمعيار الحقيقي هو بالممارسة".وفي الحديث عن وزير المالية ياسين جابر، اوضح متري أن"جابر هو اليوم وزير التسهيل وليس التعطيل وهو مدرك انّ دور وزارة المالية اليوم مساعدة بقية الوزارات وليس ممارسة الانتقاد بحقّها وهناك اتفاق بين الجميع انّه هناك مجموعة من الاصلاحات المالية التي لا مفرّ منها".