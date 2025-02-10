الخير: تصريحات المُجرم نتنياهو مدانة بشدة

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وقال عبر منصة "أكس"، مساء اليوم :"دولة فلسطين لن تكون إلا على أرض فلسطين، والمملكة العربية السعودية أمينة على هذا الحق المشروع للشعب الفلسطيني، ونحن معها أمناء عليه، وأشداء على أعدائها وأعداء كل الأمة العربية والاسلامية، وأشداء أيضاً في الوقوف خلف قيادتها في وجه أي مخططات إسرائيلية مشبوهة".وأكد أن "تصريحات المجرم نتنياهو، مدانة بشدة، وبرسم كل المجتمع الدولي المطالب بكبح جماحها والزام العدو الإسرائيلي باحترام سيادة المملكة وكل الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والكف عن العبث بأمن المنطقة واستقرارها".