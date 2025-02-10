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لبنان

حزب الله شيّع شهيده في بريتال

Lebanon 24
10-02-2025 | 14:37
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شيع "حزب الله" وجمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة بريتال الشهيد محمد عبد اللطيف وهبي، بمشاركة نائب مسؤول منطقة البقاع السيد فيصل شكر وفاعليات سياسية وعلمائية وبلدية واختيارية واجتماعية.
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حزب الله

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