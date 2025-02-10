ما حقيقة وصول الحريري إلى لبنان؟

انتشر خبر عبر مواقع التواصل الإجتماعي يُفيد بأنَّ الرئيس سعد الحريري قد وصل إلى لبنان هذا المساء.

مصادر مقربة من الحريري نفت لـ"لبنان24" هذا الأمر، مشيرة إلى أنَّ الأخير لم يأتِ إلى بيروت بعد.