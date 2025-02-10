عن وعد 24/24 كهرباء.. هذا ما قاله وزير الطاقة الجديد

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أكد وزير الطاقة والمياه جو صدي أنه يتلاقى مع القوات اللبنانية في المواقف السيادية، مشيراً إلى أن لديه علاقة قديمة مع رئيس الحكومة نواف سلام، والأهم اليوم هو وجود فريق واحد متضامن لتحقيق طموحات المواطنين.وأوضح صدي خلال مقابلة تلفزيونية، أنه آتٍ لوضع خطة لحل مستدام، مشدداً على أن "الترقيع يكلّف أكثر من الحلول الدائمة"، لكنه رفض تحديد موعد لتحقيق التغذية الكهربائية 24/24، مشيراً إلى أنه يمتلك خطة وأفكاراً تحتاج إلى دراسة.أما بشأن تبنّي وزارة الطاقة من قبل القوات اللبنانية، فكشف أن ذلك جاء ضمن سلة تفاوضية انتهت إلى إسناد الحقيبة إليه، مؤكداً ضرورة وضع الإصلاحات على السكة وإبعاد السياسة عن إنتاج الكهرباء.