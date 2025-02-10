البزري يؤيد الموقف اللبناني المتضامن مع السعودية وفلسطين

حيا النائب عبد الرحمن البزري الموقف السعودي الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني وتوطينه خارج ارضه.



كما أيد الموقف الرسمي اللبناني المتضامن مع المملكة العربية السعودية والشعب الفلسطيني وحقوقه، داعيا الجامعه العربية إلى "اتخاذ موقف صريح وواضح، مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني واهالي غزة".

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