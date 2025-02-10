الحريري في بيروت

خلافا لما قاله مستشار الرئيس سعد الحريري، حسين الوجه، لـ"لبنان24" من أن لا صحة لعودة الأخير إلى لبنان مساء اليوم، ذكرت مصادر صحافية متقاطعة أن الحريري وصل إلى لبنان هذا المساء.

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