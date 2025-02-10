12
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-5
o
بشري
8
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حرب الحدود بين لبنان وسوريا: كيف تواجهها "الخارجية" الجديدة؟
Lebanon 24
10-02-2025
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب وجدي العريضي في" النهار": طغت الاشتباكات على الحدود اللبنانية - السورية، وما يجري من معارك بين "هيئة تحرير الشام" والعشائر، أو مع "حزب الله" كما تشير بعض التقارير، على ما عداها. ما حدث آثار الريبة. فهل هناك قرار إقليمي خلف هذه الاشتباكات، أم أن هيئة تحرير الشام" تنتقم من "حزب الله" ولاسيما بعد دوره في سوريا وتحديداً في منطقة القصير إضافة إلى قصف إسرائيل لكل مخازن السلاح العائدة إلى الحزب ؟ اللافت هو ما قام به رئیس الجمهورية جوزاف عون
Advertisement
عبر توجيهات واضحة، بضرورة رد الجيش على قصف إحدى ثكنه حيث الاشتباكات بين "هيئة تحرير الشام" والعشائر ثم انتشار الجيش والحفاظ على الأمن في هذه المنطقة، وعدم انتهاك السيادة اللبنانية، وهذا ما حصل، بما يؤكد أن الدولة بدأت تستعيد هيبتها. ولكن ماذا عن الاتصال الأخير الذي أجراه ميقاتي بالرئيس السوري أحمد الشرع؟ هل من إيجابيات أم ثمة قرار متخذ بضرورة دفع "حزب الله إلى الانسحاب من هذه المناطق ؟ أو ثمة خلفيات أخرى بدأت أيضاً تثير الشكوك، ربطاً بما تقوم به إسرائيل من انتشار في منطقة جبل الشيخ والجولان، حيث يشير أكثر من محلل استراتيجي وعسكري إلى أنها تعمل لإحكام قبضتها عبر قطع الطريق على أي إمداد ل "حزب الله" عن طريق البقاع، وربما دخلت من هناك في حال إندلاع أي حرب جديدة؟
تقول أوساط مقربة من ميقاتي إن الموضوع بات في متناول رئيسي الجمهورية والحكومة جوزف عون ونواف سلام، ولاسيما بعد اتصال عون بالشرع، فلا يمكننا الحديث بعد اليوم في هذه المسألة، وسبق أن عقدنا لقاء وأجرينا اتصالات بالشرع ويهمهم كثيراً ضبط الحدود، ويبدو أن العصيان من جهتهم، وعلى المعنيين اليوم مواكبة ما يجري من دون الخوض في تفاصيل أكثر .
توازياً، يبرز السؤال الأهم كيف ستكون المعالجة لما يحصل على الحدود بين البلدين، بعدما تسلم الوزير المحسوب على "القوات اللبنانية" يوسف رجي حقيبة الخارجية، وخصوصاً أن هناك دعما "قواتيا" للقيادة السورية الجديدة؟ وهل يزور دمشق؟
في هذا السياق، لا ترغب أوساط وزير الخارجية في تناول الموضوع قبل أن تجتمع الحكومة وتشكل لجنة لصياغة البيان الوزاري وتنال الثقة، ولكن من الطبيعي ان يكون له دور واتصالات ولقاءات لاحقا. وفي المقابل، يبقى أن المعلومات المتأتية من أكثر من جهة تؤكد أن ثمة خلفيات كبيرة لما يجري على الحدود، فلا يقتصر الموضوع على ضبطها أو عمليات التهريب والمعابر غير الشرعية، وقد يكون ربما قرار من القيادة السورية وعلى رأسها الشرع بالقضاء على معاقل "حزب الله" ومخازن السلاح التابعة له التي سيطر عليها، وانطلق منها يوم ساند النظام السوري المخلوع بقيادة بشار الأسد .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد يوم واحد من وفاتها... زوج الفنانة الشابة ينعى إبنهما: "لحقها وتركني لوحدي"
Lebanon 24
بعد يوم واحد من وفاتها... زوج الفنانة الشابة ينعى إبنهما: "لحقها وتركني لوحدي"
08:00 | 2025-02-10
10/02/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أناقة عصرية بتوقيع إيلي صعب... هذه تفاصيل اطلالة السيدة الاولى نعمت عون (صور)
Lebanon 24
أناقة عصرية بتوقيع إيلي صعب... هذه تفاصيل اطلالة السيدة الاولى نعمت عون (صور)
04:23 | 2025-02-10
10/02/2025 04:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
غنّى ورقص مع مجموعة من النساء.. راغب علامة يتعرّض للهجوم: "ما عندو احترام لمرتو واولاده؟"
Lebanon 24
غنّى ورقص مع مجموعة من النساء.. راغب علامة يتعرّض للهجوم: "ما عندو احترام لمرتو واولاده؟"
07:30 | 2025-02-10
10/02/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُوثّق "حادثة الحمرا"... هكذا قتل صرافٌ لصين حاولا سرقة محله
Lebanon 24
فيديو يُوثّق "حادثة الحمرا"... هكذا قتل صرافٌ لصين حاولا سرقة محله
05:34 | 2025-02-10
10/02/2025 05:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من هزة أرضية جديدة في لبنان؟ بيانات تكشف
Lebanon 24
هل من هزة أرضية جديدة في لبنان؟ بيانات تكشف
11:46 | 2025-02-10
10/02/2025 11:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
01:45 | 2025-02-11
زيارة الحريري: تحضيرات تخالف التوقعات
01:30 | 2025-02-11
بداية تحالف متني في الانتخابات والعين على "الاتحاد"
01:15 | 2025-02-11
الجيش سيحسم قريبا
01:00 | 2025-02-11
الجلسة الحكومية الاولى اليوم والبيان الوزاري شبه منجز ..اسرائيل غير متمسكة بموعد الانسحاب
00:09 | 2025-02-11
غطوا كاميرات المراقبة.. عملية سرقة احترافية في طرابلس
00:06 | 2025-02-11
في طرابلس.. إطلاق نار عشوائي ليلا والأسباب مجهولة!
فيديو
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
11/02/2025 08:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
11/02/2025 08:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
11/02/2025 08:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24