في طرابلس.. إطلاق نار عشوائي ليلا والأسباب مجهولة!

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تشهد مدينة طرابلس منذ يومين حالة من التوتر الأمني مع انتشار ظاهرة إطلاق النار العشوائي ليلًا في مختلف المناطق دون معرفة الأسباب أو هوية الفاعلين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتُثير أصوات الرصاص المتنقلة الرعب في صفوف المواطنين خاصة بين الأطفال وكبار السن.