غطوا كاميرات المراقبة.. عملية سرقة احترافية في طرابلس

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أقدم مجهولون ليلًا على تنفيذ عملية سرقة احترافية استهدفت مكتبة المستقبل في منطقة النجمة – شارع الراهبات في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتمت العملية بطريقة مدروسة، حيث عمل الفاعلون على تغطية كاميرات المراقبة الموجودة في المكان ثم قاموا بقص حديد الطابق العلوي قبل أن يعيدوه إلى حالته الطبيعية لإخفاء أي آثار للجريمة.ووفق المعلومات فقد تم سرقة مبلغ من المال بالدولار الأميركي، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي باشرت تحقيقاتها لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم.