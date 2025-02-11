12
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-5
o
بشري
8
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
غطوا كاميرات المراقبة.. عملية سرقة احترافية في طرابلس
Lebanon 24
11-02-2025
|
00:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقدم مجهولون ليلًا على تنفيذ عملية سرقة احترافية استهدفت مكتبة المستقبل في منطقة النجمة – شارع الراهبات في طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وتمت العملية بطريقة مدروسة، حيث عمل الفاعلون على تغطية كاميرات المراقبة الموجودة في المكان ثم قاموا بقص حديد الطابق العلوي قبل أن يعيدوه إلى حالته الطبيعية لإخفاء أي آثار للجريمة.
Advertisement
ووفق المعلومات فقد تم سرقة مبلغ من المال بالدولار الأميركي، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي باشرت تحقيقاتها لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد يوم واحد من وفاتها... زوج الفنانة الشابة ينعى إبنهما: "لحقها وتركني لوحدي"
Lebanon 24
بعد يوم واحد من وفاتها... زوج الفنانة الشابة ينعى إبنهما: "لحقها وتركني لوحدي"
08:00 | 2025-02-10
10/02/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أناقة عصرية بتوقيع إيلي صعب... هذه تفاصيل اطلالة السيدة الاولى نعمت عون (صور)
Lebanon 24
أناقة عصرية بتوقيع إيلي صعب... هذه تفاصيل اطلالة السيدة الاولى نعمت عون (صور)
04:23 | 2025-02-10
10/02/2025 04:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
غنّى ورقص مع مجموعة من النساء.. راغب علامة يتعرّض للهجوم: "ما عندو احترام لمرتو واولاده؟"
Lebanon 24
غنّى ورقص مع مجموعة من النساء.. راغب علامة يتعرّض للهجوم: "ما عندو احترام لمرتو واولاده؟"
07:30 | 2025-02-10
10/02/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُوثّق "حادثة الحمرا"... هكذا قتل صرافٌ لصين حاولا سرقة محله
Lebanon 24
فيديو يُوثّق "حادثة الحمرا"... هكذا قتل صرافٌ لصين حاولا سرقة محله
05:34 | 2025-02-10
10/02/2025 05:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من هزة أرضية جديدة في لبنان؟ بيانات تكشف
Lebanon 24
هل من هزة أرضية جديدة في لبنان؟ بيانات تكشف
11:46 | 2025-02-10
10/02/2025 11:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:45 | 2025-02-11
زيارة الحريري: تحضيرات تخالف التوقعات
01:30 | 2025-02-11
بداية تحالف متني في الانتخابات والعين على "الاتحاد"
01:15 | 2025-02-11
الجيش سيحسم قريبا
01:00 | 2025-02-11
الجلسة الحكومية الاولى اليوم والبيان الوزاري شبه منجز ..اسرائيل غير متمسكة بموعد الانسحاب
00:06 | 2025-02-11
في طرابلس.. إطلاق نار عشوائي ليلا والأسباب مجهولة!
23:58 | 2025-02-10
"حزب الله" بدأ جولة للدعوة تشييع نصرالله وصفي الدين
فيديو
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
11/02/2025 08:47:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
11/02/2025 08:47:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
11/02/2025 08:47:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24