الجيش سيحسم قريبا

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قال مصدر امني "ان ما يحصل على الحدود اللبنانية السورية غير مقلق لأن الجيش يستطيع السيطرة على الوضع، وان العشائر والمجموعات المسلحة اللبنانية في جرد الهرمل وفي عدد من القرى في الداخل السوري اصبحت اليوم على قناعة ان الجيش هو الضمانة الوحيدة والقادرة على ضبط الحدود اللبنانية السورية من التفلت.وشدد المصدر على ان نهاية هذه الإشتباكات قريبة وسيحسم الجيش الملف برمته، وسينعكس الأمر إيجابيا على الوضع الأمني في الداخل اللبناني لناحية امرين أساسيين، الاول تدني ظاهرة سرقة السيارات وادخالها عبر هذه المعابر غير الشرعية التي كانت تسيطر عليها الميليشيات ومسلحو العشائر، والثاني وقف تهريب المخدرات من سوريا الى لبنان لتصديرها الى الدول العربية، لكون القرى اللبنانية في الداخل السوري كانت المركز الأساسي للإنتاج والتهريب الى لبنان .